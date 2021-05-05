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    Скопинцев: Надеюсь, в будущем мне представится шанс сыграть в Европе

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    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своих футбольных мечтах и планах.

    Дмитрий Скопинцев
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    Дмитрий Скопинцев

    «В первую очередь сыграть как можно больше матчей и запомниться болельщикам, иметь портфолио из трофеев. Конечно, было бы круто взять чемпионство с "Динамо".

    Надеюсь, в будущем мне представится шанс сыграть в Европе. В Европе — я имею в виду в Италии, например. А так, нужно самому себе нравиться», — сказал Скопинцев в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер»

    Контракт 24-летнего Скопинцева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 22 матча и забил один гол.

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