Скопинцев: Надеюсь, в будущем мне представится шанс сыграть в Европе

Защитник «Динамо»рассказал о своих футбольных мечтах и планах.

«В первую очередь сыграть как можно больше матчей и запомниться болельщикам, иметь портфолио из трофеев. Конечно, было бы круто взять чемпионство с "Динамо".

Надеюсь, в будущем мне представится шанс сыграть в Европе. В Европе — я имею в виду в Италии, например. А так, нужно самому себе нравиться», — сказал Скопинцев в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер»

Контракт 24-летнего Скопинцева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 22 матча и забил один гол.