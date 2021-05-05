Почеттино: ПСЖ создавал моменты и доминировал над «Манчестер Сити»

Главный тренервысказался о поражении от(0:2) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над "Манчестер Сити", а это нелегко. Не так много команд, которые способны доминировать над соперником уровня "Манчестер Сити".

Нужно поздравить "Манчестер Сити", они проводят фантастический сезон. После 6 или 7 сезонов работы у Гвардиолы все наладилось. В то же время, мы чувствуем гордость за наших игроков и нашу команду.

Из 180 минут противостояния мы играли в меньшинстве 40-45 минут. Это огромное преимущество. Таков футбол, но мы сражались и оставались в игре.

Отсутствие Мбаппе? Оно не может служить оправданием. Мы — команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог нам помочь, но это не повод. Не можем использовать это в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне», — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.