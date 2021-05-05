Матч между «МЮ» и «Ливерпулем» перенесен на 13 мая

Фанаты «Манчестер Юнайтед» Фото: globallookpress.com
Начало встречи на стадионе «Олд Траффорд» в 22.15 по московскому времени.
Игра должна была состояться 2 мая, но была перенесена из-за акции протеста болельщиков «Манчестер Юнайтед», которые прорвались на поле перед началом игры.
Фанаты требовали, чтобы семья Глейзеров, владеющая «МЮ», продала клуб.
Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» придется провести 3 матча за 5 дней: 09 мая игра с «Астон Виллой», 11 мая — с «Лестером», а 13 — с «Ливерпулем».
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в АПЛ, имея в активе 67 очков. У «Ливерпуля» 54 очка и седьмое место.