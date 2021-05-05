Фонсека: Выиграть у «МЮ» со счетом 4:0 — это сложнейшая задача

Главный тренер «Ромы»высказал мнение об ответном матче св полуфинале Лиги Европы.

В первом матче «МЮ» на своем поле разгромил римлян со счетом 6:2.

«Нужно оставаться реалистами. Конечно же, выиграть со счетом 4:0 — это сложнейшая задача. Однако я видел в футболе очень многое. Нет ничего невозможного.

В сравнении с нами соперник будет определенно более свежим. Кроме того, у него имеется преимущество по итогам первого матча.

Поэтому "МЮ" может чувствовать себя более спокойно. Впрочем, мы хотим победить и намерены биться до конца», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.