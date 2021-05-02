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    Оздоев: Самые сильные эмоции были после первого чемпионства

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    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в матче 28-го тура чемпионата России.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    Эта победа позволила «Зениту» досрочно выиграть чемпионат страны.

    «Самые сильные эмоции были после первого чемпионства. А сейчас... Да, приятно. Очень тяжелый год был. Через несколько дней только поймем, чего добились.

    Команда держит уровень и подтверждает это каждый год. Чтобы играть в Европе, нужно становиться чемпионами. Надеюсь, что еврокубки сложатся лучше в следующем сезоне.

    Команда-династия? Парни понимали, что это самый важный матч. Чемпионат был долгий. Каждый игрок выкладывался на сто процентов», — заявил Оздоев в эфире «Матч Премьер».

    Петербургский клуб ранее выигрывал трофей в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 и 2020 годах.

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