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    Малком: У «Зенита» два варианта в матче с «Локомотивом»: победа или победа

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от встречи с «Локомотивом» в 28-м туре чемпионата России.

    Малком
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    Малком

    Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

    «У нас два варианта в этой игре: победа или победа. Других нет. Понятно, что и для "Локомотива" ситуация точно такая же. Поэтому очень хочется, чтобы болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты.

    Мы обязаны навязать "Локо" свой футбол. И, конечно, очень хочется оформить титул именно в таком матче.

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    • Конечно, прекрасно представляем себе, что будет в случае каждого из трех возможных исходов. Но в голове у нас сейчас только победа — ни о чем другом даже не думаем», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

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