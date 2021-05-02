Малком: У «Зенита» два варианта в матче с «Локомотивом»: победа или победа

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 2 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.
«У нас два варианта в этой игре: победа или победа. Других нет. Понятно, что и для "Локомотива" ситуация точно такая же. Поэтому очень хочется, чтобы болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты.
Мы обязаны навязать "Локо" свой футбол. И, конечно, очень хочется оформить титул именно в таком матче.
Конечно, прекрасно представляем себе, что будет в случае каждого из трех возможных исходов. Но в голове у нас сейчас только победа — ни о чем другом даже не думаем», — приводит слова Малкома «Матч ТВ».
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