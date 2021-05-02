Кузяев: «Локомотив» мог первым забить, но мы реализовали свои моменты

Далер Кузяев Фото: globallookpress.com
Команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировала себе чемпионский титул.
«Согласен, что счет большой. Но "Локомотив" мог первым забить. Слава богу, мы реализовали свои моменты.
Чем мы сильнее соперников? Во многих аспектах. Смотрите, какая у нас скамейка запасных, какая конкуренция. Во-вторых, дисциплина, концентрация на поле.
Сложный сезон, потому что без подготовки. После окончания прошло сезона сразу начался новый. Но мы хорошо справились с этой ситуацией», — сказал Кузяев в эфире «Матч Премьер».