ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай Хаверц«Челси» избежал ловушки «Фулхэма». Теперь можно подумать о «Реале»
  • 20:52
    • «Зенит» разгромил «Локо» и в третий раз подряд стал чемпионом России
  • 20:03
    • Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов
  • 18:31
    • «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ
  • 18:04
    • «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло», «Интер» стал чемпионом Италии
  • 18:49
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й
    Все новости спорта

    Кузяев: «Локомотив» мог первым забить, но мы реализовали свои моменты

    Футбол Зенит Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итог матча 28-го тура чемпионата России против «Локомотива» (6:1).

    Далер Кузяев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Далер Кузяев

    Команда из Санкт-Петербурга досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

    «Согласен, что счет большой. Но "Локомотив" мог первым забить. Слава богу, мы реализовали свои моменты.

    Чем мы сильнее соперников? Во многих аспектах. Смотрите, какая у нас скамейка запасных, какая конкуренция. Во-вторых, дисциплина, концентрация на поле.

    Сложный сезон, потому что без подготовки. После окончания прошло сезона сразу начался новый. Но мы хорошо справились с этой ситуацией», — сказал Кузяев в эфире «Матч Премьер».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Барселона» за неудачу?
  • «Валенсия» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Одержит ли «Монако» без Головина шестую победу подряд?
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Спартак» потеряет очки в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шарди — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Жабер — Бенчич
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры