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    Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Сити: смотреть онлайн трансляцию 02.05.2021

    Филадельфия Юнион — Нью-Йорк Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол MLS
    В 02:30 начнётся онлайн-трансляция матча «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити» в американской футбольной лиге MLS.

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    Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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