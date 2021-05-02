Дзюба: Пора уже показать себя в Лиге чемпионов!

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Думал, после третьего чемпионство подряд ощущения будут уже не такими острыми. Но сыграли свою роль потрясающая атмосфера и серьезный соперник.
"Локомотив" подошел к матчу с серией побед, хороший раздражитель. Прекрасно, что мы победили крупно и уверенно. Были едины. Спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу.
Что дальше? Пора уже показать себя в Лиге чемпионов! Хотелось бы сохранить костяк, не хочется ни с кем расставаться, все гаечки притерлись.
Сейчас еще хочется отдохнуть и подготовиться к сборной морально и физически», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».