Азмун: Следующий год тоже будет чемпионский

Нападающий «Зенита»подвел итог матча 28-го тура чемпионата России против(6:1).

Иранский форвард оформил хет-трик в этой встрече, а «Зенит» досрочно стал чемпионом.

«Топ. Не видел такой атмосферы. Поздравляю всех фанатов, спасибо за поддержку. Следующий год тоже будет чемпионский.

Очень было тяжело. Все соперники нас уже проанализировали. Но мы хорошо поработали и добились результата.

Хет-трик в чемпионском матче? Все хорошо поработали. Слава богу, мы выиграли.

В Лиге чемпионов будет очень тяжело. Будем работать много, и все будет хорошо», — сказал Азмун в эфире «Матч Премьер».