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    Слуцкий: Большая игра, много эмоций

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий доволен победой над «Динамо» (2:0) и дал комментарий по этому поводу.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Дюпин провел блестящий матч сегодня. Но ему и остальным игрокам нужно каждую игру доказывать свою профпригодность.

    Не хочу комментировать судейство. Я перегибаю палку. Все, что хотел, я уже сказал. В своем мнении только подтверждаюсь.

    Сегодня была большая игра, много эмоций, и я очень горд, что каждый из футболистов сегодня делал максимум для положительного результата.

    Это моя идея — сделать капитаном Джордже Деспотовича на игру с "Динамо". Он полностью заслуживает этого в отсутствие Филипа Уремовича и Олега Шатова», — цитирует Слуцкого «Риа Спорт».

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