Слуцкий: Большая игра, много эмоций

Главный тренер «Рубина»доволен победой над «Динамо» (2:0) и дал комментарий по этому поводу.

«Дюпин провел блестящий матч сегодня. Но ему и остальным игрокам нужно каждую игру доказывать свою профпригодность.

Не хочу комментировать судейство. Я перегибаю палку. Все, что хотел, я уже сказал. В своем мнении только подтверждаюсь.

Сегодня была большая игра, много эмоций, и я очень горд, что каждый из футболистов сегодня делал максимум для положительного результата.

Это моя идея — сделать капитаном Джордже Деспотовича на игру с "Динамо". Он полностью заслуживает этого в отсутствие Филипа Уремовича и Олега Шатова», — цитирует Слуцкого «Риа Спорт».