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    Шварц: Во втором тайме мы показали не свойственный нам футбол

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (0:2).

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Сегодня мы очень хорошо начали, создали довольно много моментов, в частности, Лесовой попал в перекладину. К сожалению, мы не смогли реализовать ни один из них, а "Рубин" забил первым же ударом с игры.

    Во втором тайме мы показали не свойственный нам футбол. У нас не было привычной энергии и страсти на поле. Нам немного не повезло в эпизоде со вторым пропущенным мячом.

    Конечно, мы расстроены и не довольны результатом. Нам нужно извлечь урок из этого поражения и больше не повторять этих ошибок. Мы должны играть в свой футбол на протяжении всего матча.

    Мы ожидали примерно такой состав "Рубина" и то, что они сыграют по схеме 4-1-4-1. Мы были готовы к этому, и игра соперников нас не удивила.

    Хочу отметить, что хорошо на замену вышли Захарян и Тюкавин. К сожалению, мы упустили слишком много голевых моментов, и над этим нам предстоит поработать.

    Противостояние на фланге Самошникова и Н’Жи? Оба игрока обладают высокой скоростью. В первом тайме мы много комбинировали и создавали много моментов с этого фланга, где помимо Н’Жи активно действовал Варела.

    Мы здорово боролись, о чем говорит статистика единоборств. Сейчас нам нужно поработать над реализацией моментов и еще больше выкладываться в матчах. Думаю, рано или поздно удача будет на нашей стороне.

    В моменте с вторым голом нам немного не повезло, но я не стал бы говорить, что Роман Нойштедтер неудачно вышел на замену.

    Мы перешли на игру в три центральных защитника, как и в победном матче в Краснодаре. Там нам удалось перевернуть ход игры, сегодня, к сожалению, нет», — сказал Шварц клубной пресс-службе.

    Напомним, на 80-й минуте Нойштедтер неудачно поскользнулся и скинул мяч головой голкиперу московской команды Антону Шунину. Хавбек казанцев Хван Ин-Бом воспользовался моментом и отправил мяч в ворота, установив итоговый счет в матче — 2:0.

    «Динамо» потерпело второе подряд поражение в РПЛ и с 46 очками занимает 7-е место в таблице. В следующем туре команда Сандро Шварца сыграет с «Локомотивом» 8 мая.

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