«Рубин» — «Динамо»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 2:0.

Подопечные Леонида Слуцкого вышли вперед уже на 15-й минуте. Георгий Зотов с правого края вырезал передачу в штрафную, Джордже Деспотович принял мяч, оторвался от опекуна и с разворота пробил в дальний нижний угол.

На 52-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Илья Самошников получил прямую красную карточку за грубый фол на Себаятьяне Шиманьски.

«Бело-голубые» владели заметной инициативой, но отыграться так и не сумели, тогда как «Рубин» на 80-й минуте удвоил свое преимущество. Роман Нойштедтер неудачно скинул мяч назад, Хван Ин Бом вышел один на один с Антоном Шуниным, которого обыграл, а затем закатил игровой снаряд в пустые ворота.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Динамо 2:0 Голы: 1:0 Джордже Деспотович (15'), 2:0 In-Beom Hwang (80') Рубин: Юрий Дюпин, Карл Старфельт, Силвие Бегич, Георгий Зотов, Илья Самошников, In-Beom Hwang (Леон Мусаев, 90'), Дарко Йевтич (Олег Шатов, 73'), Денис Макаров (Михаил Костюков, 90'), Оливер Абильгор, Солтмурад Бакаев (Александр Зуев, 54'), Джордже Деспотович Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Дмитрий Скопинцев (Роман Нойштедтер, 68'), Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро (Arsen Zakharyan, 60'), Clinton N'Jie (Николай Комличенко, 68'), Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 60') Предупреждения: Себастьян Шиманьски (9'), Дмитрий Скопинцев (35'), In-Beom Hwang (42'), Оливер Абильгор (70'), Денис Макаров (73'), Даниил Фомин (90') Удаление: Илья Самошников (54')

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает четвертое место (49 очков), а «Динамо» — седьмое (46 очков).