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    Фонсеку уволят из «Ромы» по окончании сезона

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    «Рома» отправит в отставку главного тренера Паулу Фонсеку по окончании сезона, сообщает Corriere della Sera.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    Руководство римского клуба хотело уволить специалиста после крупного поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:6) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, но решило дать ему доработать до лета.

    Ранее появилась информация, что римский клуб может возглавить бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри.

    Что касается Фонсеки, то португалец может продолжить карьеру в АПЛ, где им интересуется «Кристал Пэлас». Он также входит в шорт-лист «Спартака» на следующий сезон.

    «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков в 33-х турах.

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