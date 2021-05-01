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    Кирьяков: Думаю, что «Зенит» остановит победную серию «Локомотива»

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    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 28 тура чемпионата России «Зенита» и «Локомотива».

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «Думаю, что "Зенит" в этом туре остановит победную серию "Локомотива". Даже по теории вероятности, если исходить из чисто математических соображений, "Локомотив" должен когда-то проиграть. Второе — "Зенит" играет на своем поле при поддержке своих болельщиков. Уже сейчас ажиотаж вокруг игры очень серьезный: билетов уже нет.

    Всем понятно, что болельщики "Зенита" после этого матча хотят отпраздновать чемпионство. Само собой, это прекрасно понимают и футболисты. Игроки уверены в себе. Даже при неудачном исходе шансы на чемпионство у "Зенита" остаются высокими — то есть боязни ошибиться и рисковать в каких-то моментах быть не должно.

    Так что в этом плане у "Зенита" имеется небольшое преимущество. "Локомотив" долгое время не проигрывает и тоже уверен в себе. Поэтому предстоящий матч для него будет серьезной проверкой. Потому что это уже немного другой уровень, чем все остальные матчи: "Локомотив" играет с лидером чемпионата. На этом фоне есть шанс немножко зацепиться и обострить турнирную ситуацию», — цитирует Кирьякова Rusfootball.info.

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