Кирьяков: Думаю, что «Зенит» остановит победную серию «Локомотива»

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча 28 тура чемпионата России «Зенита» и «Локомотива».

«Думаю, что "Зенит" в этом туре остановит победную серию "Локомотива". Даже по теории вероятности, если исходить из чисто математических соображений, "Локомотив" должен когда-то проиграть. Второе — "Зенит" играет на своем поле при поддержке своих болельщиков. Уже сейчас ажиотаж вокруг игры очень серьезный: билетов уже нет.

Всем понятно, что болельщики "Зенита" после этого матча хотят отпраздновать чемпионство. Само собой, это прекрасно понимают и футболисты. Игроки уверены в себе. Даже при неудачном исходе шансы на чемпионство у "Зенита" остаются высокими — то есть боязни ошибиться и рисковать в каких-то моментах быть не должно.

Так что в этом плане у "Зенита" имеется небольшое преимущество. "Локомотив" долгое время не проигрывает и тоже уверен в себе. Поэтому предстоящий матч для него будет серьезной проверкой. Потому что это уже немного другой уровень, чем все остальные матчи: "Локомотив" играет с лидером чемпионата. На этом фоне есть шанс немножко зацепиться и обострить турнирную ситуацию», — цитирует Кирьякова Rusfootball.info.