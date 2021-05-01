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    Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс прямая трансляция 01.05.2021, смотреть онлайн

    Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Лидс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс» в английской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Лидс» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс». Коэффициент ставки — 3.30.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион — Лидс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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