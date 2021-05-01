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    Руслан Камболов и Ари покинут «Краснодар» по окончании сезона

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    «Краснодар» объявил об уходе из команды Руслана Камболова и Ари по окончании этого сезона. Ранее была информация об уходе Маркуса Берга.

    Руслан Камболов
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    Руслан Камболов

    «Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка. Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе "Краснодара" — Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!» — пишет пресс-служба «Быков».

    У Камболова на счету 38 матчей за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год. Ари провел 54 матча и забил 37 голов. Он пришел к «Быкам» летом 2018 года.

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