Руслан Камболов и Ари покинут «Краснодар» по окончании сезона

объявил об уходе из командыпо окончании этого сезона. Ранее была информация об уходе Маркуса Берга.

«Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка. Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе "Краснодара" — Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари!» — пишет пресс-служба «Быков».

Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка.

Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе «Краснодара» — Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари! 🖤💚 pic.twitter.com/8ZjkHIz1O4 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 1, 2021

У Камболова на счету 38 матчей за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год. Ари провел 54 матча и забил 37 голов. Он пришел к «Быкам» летом 2018 года.