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    Зотов: «Динамо» — молодая команда, очень быстрые и дерзкие

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    Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал о подготовке к важному матчу 28-го тура РПЛ с московским «Динамо».

    Георгий Зотов
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    Георгий Зотов

    «Вся команда готовится только к победе. Предыдущую игру неважно сыграли и проиграли дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками.

    И в турнирном плане очень важная игра, поэтому все настроены по-боевому. "Динамо" — молодая команда, очень быстрые дерзкие, с ними будет тяжело играть.

    У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки. Конечно, будет тяжелый матч.

    У всех команд концовка сезона. Готовы хорошо, будем играть на победу.

    Если честно, не ощущаю, что какой-то особенный год. Конечно, под руководством Леонида Викторовича узнал много нового. Были другие требования, нежели в предыдущих командах.

    Естественно, какие-то новые способности открываю в себе и показываю на поле. Потому что просто по-другому играем. А так обычный год, не сказал бы, что открытие», — приводит слова 31-летнего игрока пресс-служба «Рубина».

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