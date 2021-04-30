Романцев: Тедеско показал, что и зарубежный специалист может стать в команде своим

Бывший главный тренер «Спартака»рассказал, кто должен заменитьна посту наставника красно-белых — российский специалист или иностранец.

«Я всегда выступал за российских тренеров. Но приход Тедеско показал, что и зарубежный специалист может стать в команде своим. Доменико оказался одним из первых, кто, приехав в нашу страну, стал осваивать ее язык, изучать культуру. Это сыграло свою роль в отношениях с футболистами — "Спартак" встряхнулся, стал веселее, азартнее.

И если бы не сорил очками во встречах с командами, которые обязан побеждать, то вопрос о чемпионстве мог бы стать реальностью уже в этом сезоне. А пока его придется отложить до следующего.

Считаю, что нынешнему составу это вполне по силам. Даже в недавней встрече с ЦСКА, где "Спартак" показал не лучшую игру, он был предельно собран и организован. И еще до удаления Ахметова и забитого Ларссоном гола я был уверен в нашей победе», — сказал Романцев «Спорт-Экспрессу».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил, что Тедеско покинет команду по окончании сезона.