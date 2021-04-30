Орлов: «Зенит» сейчас как «Бавария» в Германии, как «Ювентус» в Италии

Известный комментаторрассказал, чего ждет от предстоящего матча междув 28-м туре РПЛ.

«Трудно было представить, что Семак завоюет три чемпионства с "Зенитом", но третий титул уже близко. Он сам сейчас беспокоится, кто-то травмирован, Ловрен, судя по всему, не сможет сыграть, но это всё текучка.

Но если со стороны посмотреть, то сейчас для "Зенита" самые счастливые дни. Представьте, вы в предвкушении такого матча, когда у вас есть запас в очках, когда ты доказал всей лиге, что ты сильнейший. Это ощущение радости от проделанного дела. У "Зенита" такой отрыв. Браво, "Зенит", мы должны аплодировать.

У Семака приятные хлопоты сейчас, кого выпускать, так как есть состав. Говорили, что у него игра не поставлена, но она самая поставленная. Это игра, которая бьет всех. Нельзя с непоставленной игрой иметь такой отрыв в очках.

У "Зенита" сейчас лучшие условия в стране: и база, и бюджет, и стадион лучший в Европе. Но всё равно такого преимущества надо было добиться. "Зенит" сейчас как "Бавария" в Германии, как "Ювентус" в Италии. Ну и хорошо. Когда петербуржцы прочно обеспечили себе здесь площадку, надо взлетать выше и заявлять о себе в Европе. Не будем чересчур радоваться, что "Зенит" самый сильный среди команд, которые не могут оказывать досрочное сопротивление. "Локомотив" сейчас попытается, у них 11 побед», — сказал Орлов в эфире «Радио "Зенит".