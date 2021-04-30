Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Болельщики «Зенита» определились с выбором лучшего футболиста команды по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

Лучшим признан полузащитник Андрей Мостовой, набравший 64,06 процента голосов респондентов.

Второе место в итоговом опросе занял Сердар Азмун (13,08%), третье — Далер Кузяев (7,27%).

В апреле Мостовой провел четыре встречи в составе «сине-бело-голубых», в которых забил три мяча. Для полузащитника эта награда стала первой в карьере.

Лучшим игроком августа был признан Малком, сентября — Артем Дзюба, октября — Александр Ерохин, ноября — Юрий Жирков. В декабре награду получил Алексей Сутормин, в феврале и марте — Далер Кузяев.