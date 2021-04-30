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    Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

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    Болельщики «Зенита» определились с выбором лучшего футболиста команды по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    Лучшим признан полузащитник Андрей Мостовой, набравший 64,06 процента голосов респондентов.

    Второе место в итоговом опросе занял Сердар Азмун (13,08%), третье — Далер Кузяев (7,27%).

    В апреле Мостовой провел четыре встречи в составе «сине-бело-голубых», в которых забил три мяча. Для полузащитника эта награда стала первой в карьере.

    Лучшим игроком августа был признан Малком, сентября — Артем Дзюба, октября — Александр Ерохин, ноября — Юрий Жирков. В декабре награду получил Алексей Сутормин, в феврале и марте — Далер Кузяев.

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