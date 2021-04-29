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    Жетысу — Шахтер Караганда прямая трансляция 29.04.2021, смотреть онлайн

    Жетысу — Шахтер Караганда: онлайн-трансляция матча начнется в 13:00

    Футбол
    В 13:00 начнётся прямая трансляция матча «Жетысу» — «Шахтер Караганда» в чемпионате Казахстана по футболу.

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    Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Жетысу» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Жетысу» — «Шахтер Караганда».

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    Матч между командами «Жетысу» и «Шахтер Караганда» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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