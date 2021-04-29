Де Брейне: Это был матч двух разных таймов

Полузащитникподвел итоги матча с(2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это был матч двух разных таймов. Мы хорошо начали, контролировали игру в первые 10 минут, но у них невероятная команда. После 25 минут игры мы изменили давление и прибавили. Второй тайм сыграли гораздо лучше.

В первом тайме мы слишком торопились. Обычно мы по-другому выстраиваемся на поле. После перерыва мы старались терпеливее искать свободные зоны, и думаю, нам это удалось. Мы здорово прибавили как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

Ответная встреча пройдет 4 мая в Манчестере.