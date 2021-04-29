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    Де Брейне: Это был матч двух разных таймов

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне подвел итоги матча с ПСЖ (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    «Это был матч двух разных таймов. Мы хорошо начали, контролировали игру в первые 10 минут, но у них невероятная команда. После 25 минут игры мы изменили давление и прибавили. Второй тайм сыграли гораздо лучше.

    В первом тайме мы слишком торопились. Обычно мы по-другому выстраиваемся на поле. После перерыва мы старались терпеливее искать свободные зоны, и думаю, нам это удалось. Мы здорово прибавили как команда», — цитирует пресс-служба УЕФА де Брейне.

    Ответная встреча пройдет 4 мая в Манчестере.

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