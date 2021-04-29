Божович: Очень рад за результаты Николича в «Локомотиве»

Бывший главный тренер московского «Локомотива»поделился впечатлениями от работыво главе железнодорожников.

Божович тренировал «Локомотив» в сезоне 2014/15. Под его руководством команда вышла в финал Кубка России.

«Николич и до "Локомотива" был хорошим тренером, выигрывал чемпионат Сербии с "Партизаном", чемпионат Венгрии с "МОЛ Фехервар".

Возможно, Марко пришел в "Локомотив" не в лучшее время для руководства, но он доказывает результатами, выиграв 11 матчей подряд после зимнего перерыва. Очень рад за результаты Марко Николича.

Трудно назвать сильные качества тренера, не работая с ним вместе, мы можем оценивать только результаты. Стоит отметить, что команда Николича хорошо подготовлена физически.

Марко готовится к каждой игре индивидуально, подбирая тактику против соперника. Даже "Баварии" было сложно играть против "Локомотива", результат мог быть совершенно другим. Он очень гибкий тактик. Он умеет подбирать тактику под любую команду.

За кого буду болеть в финале Кубка России? Не буду говорить, пусть на поле победит сильнейший», — сказал Божович изданию Sport24.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локомотив» оказался в одной группе с мюнхенской «Баварией». Оба матча железнодорожники проиграли в упорной борьбе (1:2, 0:2).

Финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.