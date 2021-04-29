Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
Так, в число претендентов вошли: полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, форвард «Реала» Карим Бензема, хавбек «Челси» Н’Голо Канте и полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария.
У Н’Голо Канте 86% точных передач в игре с «Реалом» (1:1). Карим Бензема сравнял счет в матче с «Челси» (1:1). Кевин де Брейне забил гол в игре с ПСЖ (2:1). Анхель Ди Мария сделал голевую передачу в матче с «Манчестер Сити» (1:2).
🔝 Твой выбор?— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 28, 2021
🌟 Н'Голо Канте
🌟 Карим Бензема
🌟 Кевин де Брейне
🌟 Анхель Ди Мария#ЛигаЧемпионов | @FTBSantander