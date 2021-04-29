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    Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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    Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых матчей стадии полуфинала.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Так, в число претендентов вошли: полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, форвард «Реала» Карим Бензема, хавбек «Челси» Н’Голо Канте и полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария.

    У Н’Голо Канте 86% точных передач в игре с «Реалом» (1:1). Карим Бензема сравнял счет в матче с «Челси» (1:1). Кевин де Брейне забил гол в игре с ПСЖ (2:1). Анхель Ди Мария сделал голевую передачу в матче с «Манчестер Сити» (1:2).

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