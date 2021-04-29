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    Барселона — Гранада прямая трансляция 29.04.2021, смотреть онлайн

    Барселона — Гранада: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Барселона Гранада Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Гранада» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Гранада» — «Барселона» 3:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барселона» — «Гранада». Коэффициент ставки — 1.76.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Барселона»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Барселона — Гранада.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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