Зидан: Ничья с «Челси» — справедливый результат

Главный тренерподелился мыслями по итогам первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против(1:1).

«Во втором тайме "Реал" выглядел гораздо лучше, чем в первом. Мы играли намного более организованно. "Челси" начал сильно и быстро, так что результат, на мой взгляд, справедлив.

Мы хотели прессинговать соперников индивидуально, но если не получается хорошо справиться с этой задачей, становится сложно. Когда мы забили, то стали лучше контролировать матч. Мы в игре и начнем второй матч с настроем на победу. В целом мы довольны», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча пройдет 5 мая в Лондоне.