ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаПадение зимнего чемпиона. «Милан» рискует остаться без Лиги чемпионов
  • 23:52
    • «Реал» и «Челси» обменялись голами в первом полуфинале ЛЧ
  • 23:37
    • СМИ: ПСЖ предложил Месси контракт по схеме «2+1»
  • 20:59
    • Неймар — о новом контракте с ПСЖ: Вопрос почти улажен
  • 18:52
    • СМИ: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова
  • 17:50
    • ЦСКА отреагировал на сообщения о конфликте в клубе
    Все новости спорта

    Тухель: Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали

    Футбол Челси Реал Мадрид Футбол Испании Футбол Англии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат первого полуфинального матча с «Реалом» (1:1) в рамках Лиги чемпионов.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали.

    У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

    К сожалению, они забили со "стандарта". Но больше мы ничего не позволили создать сопернику.

    Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию.

    К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

    Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось.

    Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч», — сказал тренер в беседе с BT Sport.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ готовит тактическую «бомбу» для «Манчестер Сити»?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Станет ли шестой матч серии последним в финале Кубка Гагарина?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Вальядолид» воспользуется настроем «Атлетика»?
  • «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетик — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шаповалов — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Зверев — Беранкис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Финикс — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ризеспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры