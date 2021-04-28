Де Лигт вновь интересен «Барселоне»

Защитникможет продолжить карьеру в Испании, сообщает Sport.es.

По данным источника, интерес к 21-летнему нидерландцу возобновила «Барселона», которая рассматривает игрока в качестве партнера Эрика Гарсии по обороне.

Отмечается, что видеть де Лигта в команде хотят новый президент клуба Жоан Лапорта и главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман, знакомый с игроком по работе в сборной Нидерландов.

Напомним, «Ювентус» купил де Лигта летом 2019 года за 85,5 миллионов евро у «Аякса». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.