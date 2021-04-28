Бензема установил клубный рекорд «Реала»

Нападающийотметился забитым голом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с(1:1).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в день матча французу исполнилось 33 года и 129 дней. Таким образом, Бензема стал самым возрастным футболистом мадридского клуба, когда-либо забивавшим в полуфиналах ЛЧ.

⚪️ Самые возрастные авторы голов в составе «Реала» в полуфинале #ЛигаЧемпионов:

2⃣0⃣2⃣1⃣ Карим Бензема (33 года и 129 дней)

2⃣0⃣1⃣7⃣ Криштиану Роналду (32 года и 86 дней)

2⃣0⃣0⃣3⃣ Зинедин Зидан (30 лет и 325 дней) pic.twitter.com/AVNnfZtTa8 — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 27, 2021

Ранее это достижение принадлежало португальскому форварду Криштиану Роналду — 32 года и 86 дней.