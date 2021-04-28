ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Зыбкое преимущество. Гол Пулишича подарил «Челси» надежду в полуфинальной схватке
  • 06:59
    • Сборная России проиграла Финляндии на ЮЧМ-2021
  • 23:52
    • «Реал» и «Челси» обменялись голами в первом полуфинале ЛЧ
  • 23:37
    • СМИ: ПСЖ предложил Месси контракт по схеме «2+1»
    Все новости спорта

    Бензема установил клубный рекорд «Реала»

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Челси Футбол Испании Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился забитым голом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, в день матча французу исполнилось 33 года и 129 дней. Таким образом, Бензема стал самым возрастным футболистом мадридского клуба, когда-либо забивавшим в полуфиналах ЛЧ.

    Ранее это достижение принадлежало португальскому форварду Криштиану Роналду — 32 года и 86 дней.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ готовит тактическую «бомбу» для «Манчестер Сити»?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Станет ли шестой матч серии последним в финале Кубка Гагарина?
  • «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Вальядолид» воспользуется настроем «Атлетика»?
  • «Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.45
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 20:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетик — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вильярреал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Маритиму — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры