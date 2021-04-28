Аспиликуэта: Не хватало последнего паса, но в целом «Челси» сыграл хорошо

Сесар Аспиликуэта Фото: globallookpress.com
«Мы хорошо начали матч, первые 20-25 минут играли просто превосходно, забили мяч, могли забить больше. Соперник отыгрался за счет "стандарта".
Знали, что матч будет трудным. Это только половина пути. В среду нас ждет еще одна непростая встреча.
Знали, что должны играть максимально близко к своему лучшему уровню и смело пошли вперед с первых минут. Не хватало последнего паса, но в целом мы сыграли хорошо.
Пулишич забил классный гол. Он проявил невероятную выдержку. Он потрясающий игрок и все еще молодой. Он продолжает расти и прибавлять.
Я рад за него, поскольку он очень важен для команды», — сказал игрок в беседе с BT Sport.