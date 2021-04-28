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    Аспиликуэта: Не хватало последнего паса, но в целом «Челси» сыграл хорошо

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    Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    «Мы хорошо начали матч, первые 20-25 минут играли просто превосходно, забили мяч, могли забить больше. Соперник отыгрался за счет "стандарта".

    Знали, что матч будет трудным. Это только половина пути. В среду нас ждет еще одна непростая встреча.

    Знали, что должны играть максимально близко к своему лучшему уровню и смело пошли вперед с первых минут. Не хватало последнего паса, но в целом мы сыграли хорошо.

    Пулишич забил классный гол. Он проявил невероятную выдержку. Он потрясающий игрок и все еще молодой. Он продолжает расти и прибавлять.

    Я рад за него, поскольку он очень важен для команды», — сказал игрок в беседе с BT Sport.

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