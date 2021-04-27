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    Зидан: Мы должны показать максимум, чтобы доставить «Челси» проблемы

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от противостояния с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    Матч между «Реалом» и «Челси» состоится 27 апреля в Мадриде. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

    «Это самая трудная игра в сезоне, потому что она — следующая. Лига чемпионов — особенный турнир, но к настоящему моменту мы уже провели ряд важных матчей. Хотим завершить начатое дело, это наша главная цель.

    Это полуфинал. Очевидно, нас ждет непростой матч. Мы должны быть бдительными, хорошо обороняться и стараться создавать моменты. Мы должны показать максимум, чтобы доставить "Челси" проблемы.

    "Челси" хорошо справлялся со своими задачами в Лиге чемпионов и заслужил играть в полуфинале, равно как и "Реал". Это будет трудный, другой матч. У "Челси" тоже большой опыт участия в играх на этом уровне.

    До конца сезона остался всего один месяц, и мы будем сражаться до конца. Конечно, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения.

    Желание выйти на поле и показать все на что мы способны мотивируют нас», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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