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    Семин призвал клубы РПЛ больше доверять российским тренерам

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не понимает, почему российские клубы игнорируют отечественных специалистов.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Не называя фамилий… Мы берем иностранцев, которые не имеют никакого опыта, а у нас таких ребят своих очень много. Надо давать им команду, доверять и помогать так же.

    Ведь когда мы берем иностранца, мы ему очень сильно помогаем и в прессе. Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер. А наших мы не совсем жалуем.

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    • У нас большая группа ребят: Овчинников, Евсеев… Посмотрите, как наши работают — Черевченко, Слуцкий, Семак. Они работают лучше, чем кто-либо. Давайте им доверять», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

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