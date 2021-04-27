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    Реал Мадрид — Челси: смотреть онлайн трансляцию 27.04.2021

    Реал Мадрид — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Челси Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Реал Мадрид» — «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Челси» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Челси». Коэффициент ставки — 3.20.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Мадрид»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Челси.

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