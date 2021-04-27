«Реал» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты

Мадридскийи лондонскийогласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Винисиус.

«Челси»: Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Маунт, Вернер.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 2.51, на успех «Челси» — 3.40, на ничью — 4.22. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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