«Реал» — «Челси»: составы, прогноз, коэффициенты

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Реал»: Куртуа, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Модрич, Кроос, Бензема, Винисиус.
«Челси»: Менди, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Маунт, Вернер.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 2.51, на успех «Челси» — 3.40, на ничью — 4.22. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.
Следить за ходом матча можно тут.