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    Пулишич о матче с «Реалом»: Мы уважаем соперника, но уверены в своих силах

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    Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич дал комментарий в преддверии матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

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    «"Реал Мадрид" — клуб с богатейшей историей. Это великая команда, так что нам придётся непросто. Мы уважаем соперника, но уверены в своих силах. Главное, наслаждаться моментом. Полуфинал Лиги чемпионов случается не каждый день, и я уже несколько недель жду этого матча. Мы много готовились, но главное — получить удовольствие.

    Конечно, Эден Азар — невероятный игрок в истории "Челси". В годы его выступления за "Челси" я смотрел на него снизу вверх. Я ни в коем случае не сравниваю себя с ним и не пытаюсь быть на него похожим. Я стараюсь быть самим собой, делаю всё возможное для этого клуба. Очевидно, что Азар был важнейшим игроком для "Челси", и, очевидно, для меня большая честь слышать подобные сравнения, но мне ещё предстоит пройти долгий путь», — приводит слова Пулишича официальный сайт УЕФА.

    Матч между «Реалом» и «Челси» состоится 27 апреля в Мадриде. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

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