Почеттино: Матчи с «Ман Сити» будут ﻿тяжелые и очень конкурентные

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»поделился ожиданиями от противостояния св полуфинале Лиги чемпионов.

Матч между ПСЖ и «Ман Сити» состоится 28 апреля на арене «Парк де Пренс» в Париже. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

«Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем.

Я с большим уважением отношусь к его карьере — не только к титулам, но и к наследию, которое он выстраивает.

Я являюсь тренером, который любит футбол, старается учиться, пытается играть и побеждать. Это цель любого клуба.

У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут.

Это будут ﻿тяжелые и очень конкурентные матчи. "Сити" проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом.

Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Я очень хорошо знаю [Фила Фодена] по работе в Англии. Мы должны контролировать этого игрока. У нас есть идеи, как это сделать, но задача тяжелейшая.

Но столь же тяжело будет против [Рияда] Махреза, [Кевина] де Брейне, [Рахима] Стерлинга, [Серхио] Агуэро и [Габриэла] Жезуса. Это лучшая команда мира. У них великолепные игроки и отличный тренерский штаб.

Бернат и Алекс вне игры, остальные готовы выйти на поле. "Сити" — одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с "Баварией", но посмотрим, кто знает.

Самое важное — это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.