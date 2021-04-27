СМИ: ПСЖ предложил Месси контракт по схеме «2+1»

продолжает попытки усилить свой состав нападающим «Барселоны»

По информации TNT Sports Brasil, парижский клуб предложил аргентинцу контракт сроком на два сезона с возможностью продления еще на один год.

ПСЖ уверен, что финансовые условия, которые он готов предложить футболисту, не сможет потянуть ни один другой клуб, в том числе «Барселона».

При этом важным пунктом в их предложении являются последние успехи в Лиге чемпионов — клуб дошел до финала в прошлом розыгрыше турнира, а в этом, выбив «Барселону» в том числе, дошел до полуфинала.

Сам Месси еще не сообщил о своем будущем. Контракт 33-летнего форварда с сине-гранатовыми истекает летом этого года.

Источник отмечает, что «Барса» пока не разобралась, сколько способна платить Месси, поскольку пандемия коронавируса произвела существенный негативный эффект на ее финансовое положение.

Ранее сообщалось, что президент «блауграны» Жоан Лапорта ищет способ подписать звезд, чтобы убедить капитана в конкурентоспособности клуба.