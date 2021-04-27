ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанлуиджи ДоннаруммаПадение зимнего чемпиона. «Милан» рискует остаться без Лиги чемпионов
  • 20:47
    • Бензема и Винисиус сыграют в атаке «Реала» против «Челси»
  • 20:59
    • Неймар — о новом контракте с ПСЖ: Вопрос почти улажен
  • 18:52
    • СМИ: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова
  • 17:50
    • ЦСКА отреагировал на сообщения о конфликте в клубе
  • 17:33
    • Полузащитник сборной России заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Марез: Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале ЛЧ

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии Лига чемпионов ПСЖ Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез высказал мнение о предстоящем полуфинальном противостоянии с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

    Рияд Марез
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рияд Марез

    Матч между ПСЖ и «Ман Сити» состоится 28 апреля на арене «Парк де Пренс» в Париже. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

    «В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Проблема была в том, что после поражения мы сразу отправились в отпуск, когда надо было думать уже исключительно о новом сезоне и переключиться.

    Перед этим нам надо было продолжать борьбу за чемпионский титул, но прошлый сезон... Поражение от "Лиона" стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробиться дальше.

    Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в премьер-лиге или Кубке лиги, как против "Астон Виллы".

    Надо играть так же. Все понятно, но полуфинал — это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Челси» сохранят максимальную интригу после первого матча?
  • «Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Улучшит ли «Брентфорд» шансы «Ротерхэма» на спасение?
  • «Брентфорд» — «Ротерхэм Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • ПСЖ готовит тактическую «бомбу» для «Манчестер Сити»?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.14
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ризеспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Виннипег — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры