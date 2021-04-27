Марез: Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале ЛЧ

Вингер «Манчестер Сити»высказал мнение о предстоящем полуфинальном противостоянии св Лиге чемпионов.

Матч между ПСЖ и «Ман Сити» состоится 28 апреля на арене «Парк де Пренс» в Париже. На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом.

«В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Проблема была в том, что после поражения мы сразу отправились в отпуск, когда надо было думать уже исключительно о новом сезоне и переключиться.

Перед этим нам надо было продолжать борьбу за чемпионский титул, но прошлый сезон... Поражение от "Лиона" стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробиться дальше.

Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в премьер-лиге или Кубке лиги, как против "Астон Виллы".

Надо играть так же. Все понятно, но полуфинал — это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.