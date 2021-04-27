Кутепов хочет взять максимум очков в трех турах

Защитник «Спартака»поделился мыслями о заключительном отрезке сезона.

«В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло — лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.

Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно дает дополнительный всплеск эмоций, и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошел вперед, понимая, что терять нечего.

Нам по силам взять максимум очков в трех турах — "Спартак" вообще способен на все. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае не откажемся обойти "Локомотив", конечно», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» занимает третье место в РПЛ с 50 баллами, отставая от «Локомотива» на 2 очка.