Джикия: Поговорим о Тедеско в конце чемпионата

Защитник «Спартака»после победы над ЦСКА (1:0) отказался отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды

Тедеско ранее несколько раз подтвердил, что покинет «Спартак» после этого сезона.

«Уговаривал ли Тедеско остаться? Мы общаемся, но сегодня такая ситуация, где мы думаем только о футболе и результатах. Что будет потом — узнаем в конце чемпионата. Мы будем разговаривать.

По поводу контракта я еще не общался, у меня есть агент. Если найдете его, то все вопросы к нему. Он говорит, что ситуация лайтовая? Если он так говорит, значит, узнаете летом», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

«Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 27-ми туров.