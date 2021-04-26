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    Джикия: Поговорим о Тедеско в конце чемпионата

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (1:0) отказался отвечать на вопрос о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Тедеско ранее несколько раз подтвердил, что покинет «Спартак» после этого сезона.

    «Уговаривал ли Тедеско остаться? Мы общаемся, но сегодня такая ситуация, где мы думаем только о футболе и результатах. Что будет потом — узнаем в конце чемпионата. Мы будем разговаривать.

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    • По поводу контракта я еще не общался, у меня есть агент. Если найдете его, то все вопросы к нему. Он говорит, что ситуация лайтовая? Если он так говорит, значит, узнаете летом», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

    «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 27-ми туров.

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