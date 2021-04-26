Деменко оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» занять второе место

Бывший игрокпрокомментировал победу над(1:0) в 27-м туре РПЛ и высказался о борьбе за второе место.

«Игра хорошая, держала в напряжении до конца. Единственное, что преимущество у "Спартака" начало появляться тогда, когда у ЦСКА удалили игрока. Игра была обоюдоострая, любая из команд хотела выиграть — поэтому, наверное, и счет минимальный. Боялись за результат — все-таки играли две команды, которые проиграли свои предыдущие матчи, и существовала нервозность.

"Спартак" бьется за Лигу чемпионов, шансы есть — одна игра может все перевернуть. ЦСКА, конечно, тоже ищет варианты, чтобы быть повыше, ведь осталось три тура. Еще есть теоретические шансы — по крайней мере, в еврокубки попасть, да и побороться за медали еще можно.

"Локомотив" будет играть с "Зенитом". Поэтому "Спартак" будет болеть уже за "Зенит" в этой ситуации, а "Зенит" захочет в этом туре уже окончательно решить вопрос с чемпионством. Будет хорошая интересная игра. Шансы "Спартака" и "Локомотива" сейчас одинаковы. Борьба будет до последнего тура», — сказал Деменко Rusfootball.info.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Локомотива» на два очка.