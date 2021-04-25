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    Уткин — об удалении Ахметова: Он мог нанести тяжелую травму Соболеву

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    Блогер Василий Уткин прокомментировал удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

    Арбитр Кукуян удаляет Ильзата Ахметова
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    Арбитр Кукуян удаляет Ильзата Ахметова

    Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте игры после того, как главный судья встречи Павел Кукуян посчитал, что тот грубо нарушил правила на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

    «Подкат сзади — всегда красная, вне зависимости, попал ли в мяч.

    Ахметов играл опасно. И мог нанести сопернику тяжелую травму вне зависимости от того, попал бы он перед этим в мяч, в случайного кузнечика или даже в Господа Бога, который, как известно, вездесущ и находится сразу везде.

    Три судьи посмотрели. Они не знают правил? Красная», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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