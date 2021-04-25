Уткин — об удалении Ахметова: Он мог нанести тяжелую травму Соболеву

Блогерпрокомментировал удаление полузащитника ЦСКАв матче 27-го тура РПЛ со

Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте игры после того, как главный судья встречи Павел Кукуян посчитал, что тот грубо нарушил правила на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Подкат сзади — всегда красная, вне зависимости, попал ли в мяч.

Ахметов играл опасно. И мог нанести сопернику тяжелую травму вне зависимости от того, попал бы он перед этим в мяч, в случайного кузнечика или даже в Господа Бога, который, как известно, вездесущ и находится сразу везде.

Три судьи посмотрели. Они не знают правил? Красная», — написал Уткин в своем телеграм-канале.