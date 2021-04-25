Слуцкий: Нас прибили ответственность и отсутствие опыта больших игр

Главный тренер «Рубина»подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с(0:1).

«30% владения мячом в первом тайме? Наверное, тут и ответственность в таких поединках, и отсутствие опыта таких матчей, когда многое решается в одной игре.

Поэтому нас прибили — и ответственность, и отсутствие опыта больших игр, и "Краснодар". Потому что мы говорили о принципиально иных вещах.

То, как мы играли во втором тайме, мы должны были так, по крайней мере с точки зрения тактики, стараться играть всю игру.

Джордже Деспотович имел три стопроцентных момента, попал во все эпизоды, сделал несколько удачных передач, ассистировал Игнатьеву, когда тот имел голевой момент.

Да, он, наверное, не может в одиночку решать исходы матчей, он не такого плана форвард. Если бы он сегодня забил последний момент головой, который железный у него был, мы бы говорили совсем о другом.

Форварда уровня Деспотовича нужно оценивать по эффективности, моменты у него появляются и есть, но, к сожалению, реализация сегодня немного страдала.

Почему Солтмурад Бакаев снова получил время только в конце? С "Зенитом" он играл в стартовом составе, с "Уралом" он вышел после травмы Кварацхелии еще в первом тайме. Он получает столько времени, сколько я считаю нужным, что он должен получить.

Можно ли назвать первый тайм против "Краснодара" худшим в этом сезоне? Ну, близко к этому», — приводит слова Слуцкого официальный сайт казанского клуба.