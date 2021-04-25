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    Берг сыграет в атаке «Краснодара» против «Рубина»

    «Рубин» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Тренерские штабы «Рубина» и «Краснодара» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.

    Маркус Берг
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    Маркус Берг

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Самошников, Йевтич, Абильгор, Хван, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Грицаенко, Бегич, Бакаев, Мусаев, Суриков, Пухаев, Игнатьев.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Мартынович, Ионов, Классон, Ольссон, Кайо, Вильена, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Городов, Бабурин, Сорокин, Камболов, Стоцкий, Уткин, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Рубину». Коэффициент на его победу — 2.77, на успех «Краснодара» — 2.88, на ничью — 3.53. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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