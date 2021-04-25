Онопко — об удалении Ахметова: Это не красная карточка. Максимум — желтая

Бывший защитник «Спартака» и экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в первом тайме матча 27-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ахметов получил прямую красную карточку на 37-й минуте игры после того, как главный судья встречи Павел Кукуян посчитал, что тот грубо нарушил правила на форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Это не красная карточка. Максимум — желтая. Ахметов играл сначала в мяч, а потом по инерции нога пошла в Соболева.

Не было такой грубости, чтобы давать прямую красную. Он же не может взять и резко остановиться, это инерционное движение.

Это больная тема, потому что решение все равно принимает живой человек. Арбитры ошиблись.

Не могу понять судей, которые отвечают за VAR, как это можно было так трактовать? Но ведь и Кукуян побежал смотреть: возьми на себя смелость и прими решение сам, видно же все по телевизору.

До этого эпизода все игроки ЦСКА сигнализировали Кукуяну, что мяч попал в руку Айртону. Если бы судья назначил штрафной, этого стыка вообще не было бы.

Сейчас футболисты так падают и орут — это тоже воздействует на судью. Соболева разве унесли на носилках, или он не смог продолжить игру? Нет, встал и побежал дальше.

Этому даже учат сейчас — как правильно реагировать на столкновения, как падать», — сказал Онопко Sport24.