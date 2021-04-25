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    Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс: смотреть онлайн трансляцию 25.04.2021

    Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол MLS
    В 01:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Лос-Анджелес» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Сиэтл Саундерс». Коэффициент ставки — 1.84.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Сиэтл Саундерс.

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