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    Лион — Лилль прямая трансляция 25.04.2021, смотреть онлайн

    Лион — Лилль: онлайн-трансляция матча начнется в 22:00

    Футбол Лига 1 Лион Лилль Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Лион» — «Лилль» в Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Лилль» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лион» — «Лилль». Коэффициент ставки — 1.83.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лион — Лилль.

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