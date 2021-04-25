ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
  • 18:28
    • Гол Ларссона принес «Спартаку» победу над ЦСКА
  • 20:56
    • Гол Ионова принес «Краснодару» победу над «Рубином» в Казани
  • 20:24
    • «Ман Сити» одолел «Тоттенхэм» и выиграл Кубок английской лиги
  • 21:47
    • Карацев проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде
  • 20:18
    • «Монако» с Головиным одолел «Анже»
    Все новости спорта

    Ларссон: Мы вышли на поле голодными до победы

    Футбол Спартак ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

    Джордан Ларссон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Ларссон

    Шведский форвард забил единственный мяч и был признан лучшим игроком встречи.

    «Я увидел, что Промес получает мяч, разворачивается, я начал набирать скорость. Он увидел меня, отдал передачу по флангу.

    Немного повезло, мяч отскочил ко мне, и я пробил в ближний угол от вратаря. Соглашусь, у нас было много пространства в атаке, это в том числе благодаря тому, что мы играли в большинстве.

    Плюс, мы вышли на поле голодными до победы, очень хотели выиграть. Борьба за место в Лиге чемпионов? Мы сохраняем оптимизм, впереди важные матчи, в которых надо побеждать.

    Надо идти от матча к матчу, мы заслужили быть в ЛЧ и сделаем все, чтобы там оказаться», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ларссон.

    Также форвард красно-белых высказался об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

    «Я не видел эпизода с фолом Ахметова, нужно будет посмотреть потом. Думаю, все было справедливо, ведь ВАР для того и создали. Судьи посмотрели момент и вынесли решение», — добавил Ларссон.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Матч «Лацио» и «Милана» должен получиться результативным
  • «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Наполи» продлит беспроигрышную серию с «Торино»?
  • «Торино» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Морейренсе — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Майами — Чикаго
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры