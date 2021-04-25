Ларссон: Мы вышли на поле голодными до победы

Нападающий «Спартака»прокомментировал победу над(1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

Шведский форвард забил единственный мяч и был признан лучшим игроком встречи.

«Я увидел, что Промес получает мяч, разворачивается, я начал набирать скорость. Он увидел меня, отдал передачу по флангу.

Немного повезло, мяч отскочил ко мне, и я пробил в ближний угол от вратаря. Соглашусь, у нас было много пространства в атаке, это в том числе благодаря тому, что мы играли в большинстве.

Плюс, мы вышли на поле голодными до победы, очень хотели выиграть. Борьба за место в Лиге чемпионов? Мы сохраняем оптимизм, впереди важные матчи, в которых надо побеждать.

Надо идти от матча к матчу, мы заслужили быть в ЛЧ и сделаем все, чтобы там оказаться», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ларссон.

Также форвард красно-белых высказался об удалении полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

«Я не видел эпизода с фолом Ахметова, нужно будет посмотреть потом. Думаю, все было справедливо, ведь ВАР для того и создали. Судьи посмотрели момент и вынесли решение», — добавил Ларссон.