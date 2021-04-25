Джикия: Сегодня у нас были большие проблемы в обороне

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0).

«Сегодня был такой момент, что главное было взять 3 очка. Поэтому я согласен с Леонидом Федуном, что сегодня 3 очка были важнее, чем показать красивую игру.

Я не смотрел повтор с удалением Ахметова, поэтому сейчас думаю некорректно будет это обсуждать, но судья принял такое решение.

С Ахметовым не виделись, чтобы обсудить момент, а так у нас хорошие отношения вне футбола. Возможно, что мы когда-нибудь обсудим этот эпизод.

Игра на ноль? Я сейчас подшутил над Жиго, сказал, что, когда его нет — мы на "ноль" играем. Конечно, неприятно, когда пропускаешь гол.

Шутки шутками, есть моменты, когда это происходит, когда выигрываешь, а есть моменты, когда это происходит в каждом матче.

Мы сегодня сыграли "на ноль" в другой комбинации защитников, это вдвойне приятно, потому что сегодня у нас были большие проблемы в обороне — это травмы и те, кто был без игровой практики, но все молодцы. Главное, что мы сегодня выиграли.

Самая слабая ли команда у ЦСКА за последние три года? У ЦСКА было много моментов, удар Рондона, потом у Дзагоева был опасный момент.

У ЦСКА в концовке тоже были опасные подходы, был также опасный угловой. Поэтому не мне решать, сильные они или слабые. Это было дерби, главное, что мы выиграли.

Схема с защитниками осталась такая же. Нам всем она знакома, мы прекрасно общаемся и полностью друг другу доверяем. Кто не играет, тот, конечно же, ждет своего шанса.

Сегодня тот же Гапонов сыграл очень достойный матч, я доволен», — передает слова Джикии Sport24.